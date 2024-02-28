Bursa'da oynarken camdan düştü... Gözyaşlarıyla defnedildi

DHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan Şefika Coşkun, koltukta oynamaya başladı.
Ancak oynarken dengesini kaybeden Coşkun, cama tutunmak istedi.
Bu sırada camın kırılması ile Coşkun, 10 metre yükseklikten başının üzerine düştü.
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Coşkun, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Bugün toprağa verildi
İsmail-Emine Coşkun çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Coşkun'un cenazesi, bugün Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'ne getirildi.
Coşkun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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