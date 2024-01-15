Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde seyreden Selami A. (37) yönetimindeki özel halk otobüsü karşı yönden gelen Muhammed Ö. (23) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
9 yaralı
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Ali Rıza Avcı (27), Gülse Demirkan (22) ile özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcular Ömer Daldagül (15), Remzi Akdağ (52), Havva Akdağ (52), Khalida Zufarova (41) ve Hazen Hicran Yılmaz (25), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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