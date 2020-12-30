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    Bursa'da pazarda yumruklu kavga

    Bursa’daki pazar yerinde alışveriş yapan bir kadın ile 2 erkeğin arasındaki tartışma, yumruklu kavgayla bitti.
    • İHA
    • 30.12.2020 - 11:05
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 11:25
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    Bursa'da pazarda yumruklu kavga

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pazardaki 2 kişi, bir kadınla bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

    Tartışma pazar önünde devam ederken kadın, "Bunların ikisi bana vurdu." diyerek çantasıyla karşılık vermek istedi.

    Bursa'da pazarda yumruklu kavga VİDEO

    KADINA YUMRUK ATTI

    Bunun üzerine öfkelenen şahıs, kadını herkesin gözü önünde yumrukladı.

    Olay esnasında hem kavga edenler hem de izleyenler sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa kavga

    Bursa kavga

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