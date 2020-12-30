Bursa’daki pazar yerinde alışveriş yapan bir kadın ile 2 erkeğin arasındaki tartışma, yumruklu kavgayla bitti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pazardaki 2 kişi, bir kadınla bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışma pazar önünde devam ederken kadın, "Bunların ikisi bana vurdu." diyerek çantasıyla karşılık vermek istedi.

Bursa'da pazarda yumruklu kavga VİDEO

KADINA YUMRUK ATTI

Bunun üzerine öfkelenen şahıs, kadını herkesin gözü önünde yumrukladı.

Olay esnasında hem kavga edenler hem de izleyenler sosyal mesafeyi unuttu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.