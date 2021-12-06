Bursa'da pitbull saldırısına uğrayan genç yaralandı

İnegöl'de başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Doğukan S. kolundan yaralandı. Yaralı gence pansuman ve kuduz aşısı yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde sokakta yürüyen Doğukan S.'ye, (18) başıboş şekilde dolaşan pitbull saldırdı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Köpeğin ısırdığı gencin çığlıklarını duyan çevredekiler yardıma koştu.

Köpek bölgedekilerin müdahalesi ile kaçarken, yaralanan genç için ambulans çağrıldı.

Sol kolundan yaralanan Doğukan S., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PANSUMAN VE AŞI YAPILDI

Koluna pansuman uygulanarak sarılan ve kuduz aşısı yapılan Doğukan taburcu edilirken, polis ekipleri köpeği bulmak için çalışma başlattı.

Köpek bulunduğunda belediye ekiplerince, Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne alınacak.













