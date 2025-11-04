Bursa'da römorkun kopan halat demiri bir kişinin yüzüne saplandı

- İnegöl'de kömür indirme sırasında kopan halat demiri Hakkı D.'nin yüzüne saplandı.
- İlk müdahaleden sonra çıkarılamayan demir nedeniyle Hakkı D., Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
- Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'da korkunç kaza...
Akşam saatlerinde İnegöl’e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde römorktan kömür indiren Hakkı D., çekme halatının aniden kopmasıyla büyük şok yaşadı.
Halat ucundaki demir parçası talihsiz adamın yüzüne isabet ederek saplandı.
DEMİR ÇIKARILAMADI ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Ailesinin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Hakkı D.’nin yüzündeki demir, yapılan müdahaleye rağmen çıkarılamadı.
Bunun üzerine yaralı, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.