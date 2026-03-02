Hamaney'in ölümü Suriye'de sevinçle karşılandı

Aylardır süren ABD-İran gerilimi savaşa dönüştü.

ABD-İsrail saldırıları İran'ın muhtelif bölgelerini hedef alıyor.

İran da İsrail topraklarını ve bölgedeki ABD üslerini füzelerle hedef alıyor.

Bu süreçte İran büyük ve sembolik kayıplar verdi.

Savaşın ilk saatlerinde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de hedef alındı.

Sığınağa girmeyi reddettiği açıklanan Hamaney, oğlu gelini ve ailesinin diğer üyeleri ile 20'den fazla İranlı komutanla birlikte bombardımanda öldürüldü.

İran bu olayla yasa büründü.

İRAN'DA YAS SURİYE'DE SEVİNÇ

Başkent Tahran’daki İnkılap Meydanı’nda toplanan rejim destekçileri, ABD'ye karşı intikam sloganları attı.

Meydanda toplanan İranlıların, ellerinde Hamaney’in fotoğraflarını taşıyarak ağıt yaktığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.

Rejim karşıtları da sevinç gözyaşlarına boğuldu. Muhalifler meydanlara çıkamasa da sosyal medya hesaplarında şarkı söyleyerek Hamaney'in ölümünü kutladı.

SURİYE'DE ŞÜKÜR TEKBİRLERİ

Ölümün sevinçle karşılandığı bir diğer yer ise Suriye oldu.

Suriye'de camilerden şükür tekbirleri yükseldi.

Minarelerden "Suriye'de Ehl-i Sünnet’in kanını helal sayan 'Rafizilerin' zalim lideri helak oldu. Hak geldi, batıl zail oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur." ifadeleri duyuldu.

İRAN'IN SURİYE'DE DÖKTÜĞÜ KAN

Hamaney'in yönetimindeki İran Devrim Muhafızları'nın 'direniş ekseni adı verdiği oluşumun bir parçası da Esad rejimiydi.

ABD ve İsrail'e karşı Yemen'de Husiler, Lübnan'da Hizbullah, Gazze'de Hamas ve Suriye'de Şii milisler ile Esad güçleriyle savaş veren İran, Suriye'de muhaliflere karşı savaştı.

Bu kapsamda Esad güçleri ile İran milisleri çok sayıda kanlı katliam gerçekleştirdi.

ABD suikastıyla Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, bu katliamlardaki kilit isim olarak biliniyordu.