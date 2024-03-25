İHA

Bursa güne trafiği aksatsa da renkli görüntülerle başladı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı Metro İstasyonu’nda yaşandı.

Sahibinden kurtulup raylara atladı

Sahibinin elinden kaçan horoz, bir anda kendini metro raylarına attı.

Durumu güvenlik ekiplerine bildiren horoz sahibine ekipler yardım etti.

O anlar kamerada

Güvenlik ekipleriyle bir süre kovalamaca oynayan horozun görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)