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İHA

Osmangazi ilçesinde Muharrem B. idaresindeki servis minibüsü, Yalova istikametinde seyir halindeyken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüje uçtu.

Yan yatan araca çevredekiler yardıma koşarken 112 ekiplerine bilgi verildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 1'i bebek 6 yaralı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YARALI BEBEK KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğsem Akşa bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, aile bireylerinin bir akrabasının asker uğurlamasına giderken kazaya karıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.