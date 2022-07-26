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    Bursa'da sevgilisi kurşun yağdırıp kaçtı

    Tartıştığı kız arkadaşına kurşun yağdırarak kaçan şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu. Bacağından vurulan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • 26.07.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:18
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    Bursa'da sevgilisi kurşun yağdırıp kaçtı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kamil Sokak’ta yürüyen 34 yaşındaki Songül E. ile sevgilisi, gece saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, belinde bulunan tabanca ile kız arkadaşı Songül E.’ye kurşun yağdırdı.

    Vurup, kaçtı

    Sol dizinden yaralanan Songül E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Songül E. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bursa da sevgilisi kurşun yağdırıp kaçtı #1

    Teslim oldu

    DHA’nın haberine göre tedavi altına alınan Songül E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli, karakola giderek teslim oldu.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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