Bursa'da sevgilisinin ağabeyi önce darbetti, sonra biber gazı sıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Küçük Zindancık Sokak’ta 22 yaşındaki Kadir D., iddiaya göre sevgilisi Rabia Ş.'yi rızasıyla ikamet ettiği Çorum'un Alaca ilçesinden kaçırıp İnegöl'e getirdi.
Yarın nikah dairesinde resmi nikahları kıyılacak olan çift, sokakta gezerken kız arkadaşının ağabeyi ile karşı karşıya geldi.
Kavga çıktı
Çift ile ağabey arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
Biber gazı sıkıp kaçtı
F.Ş., Kadir Danacı'yı darbedip yüzüne biber gazı sıktıktan sonra, kardeşini otomobile bindirip olay yerinden uzaklaştı.
"Ağabey yarın nikahımız kıyılacaktı"
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Danacı, hastane bahçesinde biber gazının etkisinin geçmesi için beklerken, polise "Ağabey yarın nikahımız kıyılacaktı." dedi.
Çalışmalar sürüyor
Polis ekipleri, F.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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