Bursa'da kokuşmuş etleri piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı: 1,5 ton et ele geçirildi Bursa’da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkında, kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi. Bir bölümü çürüyen ve kokan etler, belediye ekiplerince imha edildi.

DHA

Bursa'da Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerindeki bir sitenin altındaki otopark alanında, kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adrese gitti.

Binanın girişindeki alanın mezbahaya dönüştürüldüğü tespit edildi.

Binanın girişindeki alan mezbahaya dönüştürüldü

Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi.

1,5 ton et yakalandı

İnsan sağlığına ve tüketime uygun olmayacak şekilde kesimi ve depolaması yapılan 1,5 ton et, olay yerine getirilen çöp kamyonlarında imha edildi.

O anlar da belediye ekipleri tarafından görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)