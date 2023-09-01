Bursa'da sokak ortasında eşinin bıçaklı saldırısına uğradı: Hayatını kaybetti Eşiyle tartışan kadın araçtan inerek kaçmaya çalışırken bıçakla yaralandı. Sokak ortasında öldürülen genç kadının, aylar önce Esra Erol'un programında da eşiyle tartıştığı ortaya çıktı.

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DHA

Bursa'da bir kadın eşi tarafından katledildi...

Dün saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı.

Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

Eşini kanlar içinde bıraktı

Peşinden koşan Hakkı Koca da cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı.

Kadın kanlar içerisinde kalırken, saldırgan eş ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Hayatını kaybetti

Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

TV programında da tartıştılar

Çiftin mayıs ayında bir televizyon programına katıldıkları ve burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.