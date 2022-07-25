Katıldıkları davette tavuklu pilav ve Kemalpaşa tatlısı yiyen davetliler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Olayın ardından düğün salonu tedbir amaçlı mühürlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen sünnet düğününde davetlilere, tavuklu pilav, ayran ve Kemalpaşa tatlısı ikram edildi.

Düğünün ardından davetliler arasından 192 kişide, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Hastaneye kaldırılan ve tavuktan zehirlendiği düşünülen hastalar, midelerinin yıkanmasının ardından taburcu edildi.

Yiyecek ve içeceklerden numune alındı

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düğün salonuna giderek davetlilere ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune aldı.

Ekipler tarafından düğün salonu da tedbir amaçlı mühürlendi.

Bursa'da 192 davetlinin zehirlendiği düğün salonu mühürlendi VİDEO



"Tedbiren mühürlenmiştir"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından İnegöl Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Kamuoyuna duyuru. 24.07.2022 Pazar günü ilçemizde vuku bulan 'Düğün Salonunda Gıda Zehirlenmesi' konusu üzerine Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerekli tahkikatları başlatmış, yemeğin yapıldığı ve sunulduğu her iki düğün salonu da incelemeler tamamlanana kadar 'tedbiren' mühürlenmiştir". denildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

















