Bursa'da Suriye uyruklu grupların kavgası: 2 yaralı

DHA
Bursa'da saat 22.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, Mitrovica Sokak'ta karşılaşan Suriye uyruklu iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman El Racih (19) bıçakla bacağından, Muhammed Emin Kermutlu (18) ise darbedilerek yaralandı.
Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 kişi bıçaklandı
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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