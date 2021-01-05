Gizli kapısı ve geçidi bulunan, güvenlik kameralarıyla izlenen 'Gençlik Lokali'nde, ihtiyarlar iskambil oynarken yakalandı. 27 kişiye kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 85 bin lira ceza kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olan lokalin faaliyet gösterdiğine dair gelen ihbarı değerlendirdi.

Tahtakale Mahallesi Okul Sokak’ta faaliyet gösteren 'Tahtakale Gençlik Derneği Lokali'ne operasyona giden ekipler, kapı yerinde duvar olduğunu gördü.

KAPILARI BİR BİR GEÇEREK DERNEĞE ULAŞTILAR

Yan tarafta kepengi yarım açık olan dükkanı kontrol eden ekipler, tadilat gerekçesi ile kapalı süsü verildiğini anladı.

Kepenkleri kapalı derneğin 3 metrekarelik alanından gizli kapı açıldığını fark eden Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kapıları bir bir geçerek derneğe ulaştı.

Bursa’da tadilat süsü verilen lokale baskın ViDEO

85 BİN 50 LİRA CEZA

M.Ö tarafından işletmesi yapılan dernek lokalinde biri Özbek uyruklu kadın, 2 araması olan şüpheli olmak üzere toplam 27 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL'den 85 bin 50 lira para cezası kesildi.

Lokalin elektrik ve suyunun da kaçak olarak kullandığı tespit edildi. Masalarda bulunan iskambil kağıtları ise polis tarafından toplandı.

“TELEVİZYON İZLEMİYORUM”

Ayrıca, dışarıya ve bazı noktalara konulan güvenlik kameraları ile lokale giriş ve çıkışların izlendiği görüldü. Masalarda oturanların da maskelerle yüzlerini saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Lokale emaneten baktığını iddia eden bir kişi de “Kahvehanelerin kapalı olduğunu bilmiyor muydunuz?” sorusuna, “Ben televizyon izlemiyorum. Evden sabah çıkıyorum. Akşam giriyorum.” diyerek cevap verdi.