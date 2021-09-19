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    Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı

    Taksi sürücüsü Uğur K., yolcu almaya giderken aracına binmeye çalışan 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı.
    • DHA
    • 19.09.2021 - 16:10
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    Bursa'da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde taksi sürücüsü Uğur K., bekleyen yolcusunu almak için yola çıktı.

    Bu sırada, iddiaya göre B.A. ve A.N., taksiyi durdurup binmek istedi.

    YOLCUYU ALMAYINCA DARBEDİLDİ

    Müşterisinin beklediğini söyleyen Uğur K. ile B.A ve A.N. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. ve A.N., sürücü Uğur K.'ye bıçak çekti.

    Bursa da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı #1

    BIÇAKLA YARALANDI

    Uğur K. ise, takside bulunan sopayla karşılık verdi. Kavgada Uğur K., karnından bıçakla, vücudunun çeşitli yerlerinden de darp neticesinde yaralandı.

    Tarafları, trafik polisleri ve caddeden geçenler ayırdı.

    hbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şüphelileri gözaltına aldı.

    Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Bursa da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı #2

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, sürücü Uğur K.'nin yaralı olduğu halde telefonla konuşması dikkat çekti.

    Bursa da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı #3

    Bursa da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı #4

    Bursa da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı #5

    Bursa da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı #6

    Bursa da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı #7

    Bursa da taksi şoförü, aracına almadığı müşteriler tarafından bıçaklandı #8

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