Bursa'da tankerden yağ sızdı: Kayganlaşan yolda 7 araç birbirine girdi Bursa'da, akaryakıt tankerinden sızan yağın yola dökülmesiyle, kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı. Zincirleme kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

DHA

Bursa'da saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir akaryakıt tankerinden yola yağ sızdı.

Kayganlaşan yolda duramayan 7 araç birbirine girdi. İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis, olası başka bir kazaya karşı yolu kısa süreli trafiğe kapattı. Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

7 araçta maddi hasar oluştu

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 7 araçta hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Trafiğe kapatılan bulvar, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

"Gitmeyecekti, duracaktı ‘Arkadaşlar ben yola yağ döktüm, bekleyin' diyecekti"

Kazaya karışan araç sürücü Mehmet Şenaltun, "Arabanın durumunu görüyorsunuz. Bu hayat pahalılığında nasıl yaptıracağız? Olaydan sonra giden sürücü yanlış yapmıştır. Gitmeyecekti, duracaktı ‘Arkadaşlar ben yola yağ döktüm, bekleyin' diyecekti. Kazadır, olur. Biz yolun kaygan olduğunu bilmiyorduk. Frene bastık aracımız kayıp öndeki kamyona vurdu" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)