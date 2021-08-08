Tophane surlarında aracı ile merdivenlerden inmek isteyen sürücü, duvar ile demir korkuluklar arasında sıkıştı. Sürücü olay yerinden kaçarken, araç otoparka çekildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Tophane surlarında merdivenlerden inmek isteyen hafif ticari bir araç, duvar ile demir korkuluğun arasına sıkıştı.

Çevrede bulunan otelin çalışanları yardım için bölgeye gitti.

Sürücü, herhangi bir yara almadan çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

Bölgeye gelen ekipler sürücüyü bulamadı.

Bursa’da tarihi surlarda aracıyla sıkıştı VİDEO

<br />

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sıkışan araç itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak çekici ile otoparka götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.