Bursa'da tepki çeken anlar! Atı aracın arkasına bağladı... Gaza basan sürücü atı kilometrelerce koştururken, durumu gören vatandaşlar tepki gösterip o anları kayda aldı.

İHA

Bursa'da görenlerin yüreğini ağza getiren bir olay yaşandı...

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde henüz ismi öğrenilemeyen bir araç sürücüsü, atını götürmek için akılalmaz bir yönteme başvurdu.

Atı ip ile araç arkasına bağlayan kişi, direksiyon başına geçip gaza bastı.

Atı dakikalarca koşturdu

Dakikalarca zavallı hayvanı koşturan sürücü, trafiği de tehlikeye düşürürken durumu gören vatandaşlar ise tepki gösterdi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)