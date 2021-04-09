Bursa'da tiner tenekesini yakmaya çalışırken patlamada yaralandı

14 yaşındaki çocuk, inşaat halindeki binada tiner tenekesini yakmaya çalışırken meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte oynamak için iki katlı bir inşaatın birinci katına giren İbrahim C. (14), kapağı kapalı olan tiner tenekesini yakmaya çalıştı.

Bu sırada patlama meydana geldi.

Kıyafetleri alev alan İbrahim C., bina içinde önce toz kirecin, ardından da kumun üzerine yatarak alevleri söndürdü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevreden patlama sesini duyup gelenler, İbrahim C.'yi yaralı bulup, ailesine haber verdi.

Ailesi tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim C.’nin vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

İbrahim C., ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. İbrahim C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.