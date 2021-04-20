Bursa'da tır otomobilin üzerine devrildi

Sunta yüklü tır kontrolden çıkarak otomobilin üzerine devrildi, kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa istikametinden Yalova istikametine giden Yakup Işık'ın kullandığı 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü tır, Yeniköy kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı.

Virajda devrilen tır, yine aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 SB 690 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Otomobil ise kaza sonrası aniden yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobile ilk müdahaleyi ise çevreden yetişen vatandaşlar yangın tüpleri ile yaptı.

SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kaza sonrasında tır sürücüsü Yakıp Işık ile birlikte yine tırda yolcu olarak bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Tırın dorsesinin devrildiği silindir gibi ezilen otomobilin sürücüsü ise hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

DORSEYE VİNÇLİ MÜDAHALE

Devrilen tırın dorsesi vinçler yardımı ile kaldırıldıktan sonra otomobil, dorsenin altından çıkarıldı. Tamamen ezilen otomobilin içinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün cansız bedeni çıkarıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesi sonrasında otomobil sürücüsünün cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Bursa-Yalova karayolu Orhangazi Yeniköy kavşağından itibaren ulaşım, yan yoldan sağlandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları meydana gelirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TIRIN DEVRİLME ANI

Öte yandan tırın devrildiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere kazayı gören esnaf Metin Çakmak’ın tepkisi dikkat çekti.

Kazayı anlatan Çakmak, “Önce başka bir araca çarptı. Sonra devrildi. Birden yanmaya başladı. İtfaiye gelene kadar biz müdahale ettik. Maalesef bu üzücü olay oldu.” dedi.

Bursa'da tır otomobilin üzerine devrildi