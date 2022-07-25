Bursa'da yeğenini alıkoyan teyzenin ifadesi

Yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini çöp evde alıkoyan teyzenin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Teyze, 4 ayda bu hale geldiğini belirttiği yeğeninin hiçbir yardımı kabul etmediğini iddia etti.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’ndeki bir evde oturan Kamuran Pınar A. (44), uzun zaman boyunca kirayı ödemedi.

Bunun üzerine ev sahibi, kiracıyı mahkemeye verdi.

4 gün önce de kadının oturduğu eve ekipler, çilingirle içeri girdi.

“Eve girmeye kalkmayın…”

Odaları gören ekipler, büyük bir şok yaşadı.

Her yanı çöp olan evin giriş kapısının yanındaki dolapta da bir not bulundu.

Notta, “Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm” sözleri dikkat çekti.

Kapısı kilitli oda

Durum hemen belediye ekiplerine haber verildi.

Eve gelen Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

Bursa'da yeğenini çöp evde kilitli tutan kadın gözaltına alındı VİDEO

Yarı baygın bulundu

Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan bir çocuk buldu.

Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olduğu öğrenilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’nın, tuvaletini dahi kilitlendiği odaya yaptığı görüldü.

Ekipler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Koruma altına alındı

Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kafede keyif yaparken gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı'nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kamuran Pınar A., emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı:

“Kaçmasın diye kapıyı kilitledim”

“Yeğenim Cem Muhammet A.’ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim.”

Eşi güvenlik görevlisi çıktı

Anne Yasemin A.’nın Antalya’da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı.

Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

Aile Bakanlığı: İlk andan itibaren müdahiliz

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da minik Muhammet’in dramına sessiz kalmadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A ile ilgili, bakanlığımız sürece ilk andan itibaren müdahil olmuştur. Çocuğun velayeti eşinden boşanan anne Yasemin A.’ya verilmiş, anne çalışmak üzere Antalya’ya gittiğinde çocuğa anneanne bakmıştır.

“2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir”

Anneannenin vefatıyla beraber evde birlikte yaşadıkları teyze ile kalan küçükten bir süre sonra haber alamayan anne Yasemin A.'nın 2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir. Teyze Kamuran Pınar A.'nın ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkemece evin tahliyesine karar verilmiş ve hükmün icrası sebebiyle eve girildiğinde çocuk sağlıklı olmayan bir ortamda bulunmuştur.” denildi.

“Bakımları yapıldı”

Polis eşliğinde emniyete götürülen küçük çocuğun, emniyetteki işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Müdürlüğümüzde çocuğun öz bakımları yapılmış, akabinde genel sağlık tetkikleri için hastaneye götürülmüştür.

Hastane sürecinin ardından Bursa’da savcılık kararıyla anneye verilen çocuk, Antalya’da yine savcılık kararıyla anneden alınarak bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır.

Teyze Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa’da koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursa’da gözaltında tutulmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.