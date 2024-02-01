Bursa'da yıkıma engel olmak için bebeğiyle kaçak yapının çatısına çıktı Bursa'da kaçak yaptıkları binayı yıkmaya gelen ekiplere kucağındaki bebeği ile çatıya çıkarak direnç gösteren kadın ile beraberindeki 4 akrabası uzun süren uğraşlar neticesinde güçlükle ikna edildi.

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DHA

Kentsel dönüşüm konusunda çalışmaların tüm hızıyla devam devam ettiği Bursa'da, bir yandan da kaçak yapılara karşı savaş veriliyor.

Bursa Valiliği ve yerel yönetimlerin kararlı duruşu ve istikrarlı tavırları sayesinde seçim dönemi olmasına rağmen kaçak yapı yapanlara adeta göz açtırılmıyor.

Kaçak yapılara göz açtırılmıyor

Dün öğle saatlerinde Yıldırım Belediyesi'nin sınırları içerisinde yer alan Hacivat Mahallesi'nde bir binanın önüne kaçak olarak yapılan ek yapı, ekipler tarafından yıkılmak istendi.

Yıkıma karşı vatandaşlar direnç gösterince devreye Çevik Kuvvet Polisi ve Yıldırım Belediyesi Zabıta ekipleri devreye girdi.

İş makinesinin yıkım için hareket ettiği sırada kucağında bebekle çatıya bir kadının çıktığı fark edildi.

Bebeğiyle çatıya çıktı: Ekiplere karşı direndiler

Ardından bu kadına aynı aileden oldukları tahmin edilen 4 kişi daha destek vermek için çatıya çıkıp demirlere tutundu.

3 kadın 5 kişi, polis ve zabıta ekiplerinin uzun süren uğraşları sonrası güçlükle ikna edilerek aşağıya indirildi.

Olayların daha fazla büyümemesi için belediye ekipleri, kaçak yapının sahiplerine ek süre verdi.

Yıkım alanında TOMA ve çok sayıda Çevik Kuvvet Polisi de tedbir aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)