Bursa’da yol kenarında 80 bin lira değerinde drone buldu, sahibini arıyor Selam Ulaş, Bursa’da aracında ilerlerken bariyerlere sıkışmış çalışır durumda bir drone buldu. Yol kenarında drone bulan Ulaş, sosyal medyada video yayınladı ve aracın sahibini her yerde arıyor. Selam Ulaş, sahibini bulamazsa da drone'u emniyete teslim edeceğini beyan etti.

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İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde Selam Ulaş isimli bir vatandaş, aracıyla seyir halinde ilerlerken bariyerlerin üzerinde drone olduğunu fark etti.

Bilgi verdiği kardeşi, drone'u güvenli bir şekilde alarak aracına getirdi.

Burada birlikte bir süre drone'nun sahibinin gelmesini beklediler.

Ulaş, daha sonra drone bulduğunu sosyal medyadan ilan etti.

Şimdi ise 80 bin lira piyasa değeri olan drone'nun sahibinin ortaya çıkıp gelmesini bekliyor.

"Sahibi bulunmazsa emniyete teslim edilecek"

Ulaş, drone'u bulduklarında çalışır durumda olduğunu belirterek, yaşadıklarını ve beklentilerini şöyle anlattı:

Sabah işe giderken İzmir Yolu’nda sol şeritte bariyerlerin bulunduğu alanda bulduk. Kardeşimi aradım arkamdan geliyordu. Sol şeritte bir drone var onu al dedim. Kardeşim drone'u güvenli bir şekilde alıp video çektik ve sosyal medyada paylaştık. Şu anda sahibinin bulunmasını bekliyoruz. Çalışır şekilde ışıkları yanıyordu. Pervaneleri bariyerlere çarptığı için kalkış yapamıyordu. Şu anda sahibini arıyoruz, bulamazsak emniyete teslim edeceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)