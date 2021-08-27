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- Bursa'da yol verme kavgası: 2 yaralı
Bursa'da yol verme kavgası: 2 yaralı
- İHA
- 27.08.2021 - 09:31
- Güncelleme : 27.08.2021 - 10:10
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde Y.K. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.Ç. idaresindeki otomobil ile karşı karşıya geldi.
Birbirlerine yol vermeyen sürücüler, tartışmaya başladı.
Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle iki grup sakinleştirilirken, M.Ç. ve beraberindeki iki kişi, kırmızı ışıkta duran Y.K. ve Ö.K.'nın içerisinde bulunduğu araca saldırdı.
BIÇAKLA YARALAYIP, KAÇTI
Yol ortasında çıkan kavgada elinde bıçak bulunan M.Ç., ağabey ve kardeş olan Y.K. ve Ö.K.'yi yaraladı.
Saldırgan ve yanındaki iki kişi, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar bir iş yerinin kamerasına anbean yansırken, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa'da yol verme kavgası: 2 yaralı ViDEO
POLİS, ÇOK GEÇMEDEN YAKALADI
Yaralı ağabey ve kardeş kendi araçlarıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.
Kaçan şüpheli ve beraberindeki iki kişi ise Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.