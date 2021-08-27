Euro
9.8839
0.02%
Dolar
8.3974
0.11%
Altın
486.94
0.79%
Borsa
1.449
0%
Bitcoin
398.839
0.49%
EXEN Coin
27.43
5.50%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Bursa'da yol verme kavgası: 2 yaralı

    Sokak arasında otomobil sürücülerinin yol verme kavgasında ağabey ve kardeş bıçakla yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yol verme kavgası: 2 yaralı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde Y.K. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen M.Ç. idaresindeki otomobil ile karşı karşıya geldi.

    Birbirlerine yol vermeyen sürücüler, tartışmaya başladı.

    Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle iki grup sakinleştirilirken, M.Ç. ve beraberindeki iki kişi, kırmızı ışıkta duran Y.K. ve Ö.K.'nın içerisinde bulunduğu araca saldırdı.

    BIÇAKLA YARALAYIP, KAÇTI

    Yol ortasında çıkan kavgada elinde bıçak bulunan M.Ç., ağabey ve kardeş olan Y.K. ve Ö.K.'yi yaraladı.

    Saldırgan ve yanındaki iki kişi, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar bir iş yerinin kamerasına anbean yansırken, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Bursa'da yol verme kavgası: 2 yaralı ViDEO

    POLİS, ÇOK GEÇMEDEN YAKALADI

    Yaralı ağabey ve kardeş kendi araçlarıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

    Kaçan şüpheli ve beraberindeki iki kişi ise Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

    Bursa da yol verme kavgası: 2 yaralı #1

    Bursa da yol verme kavgası: 2 yaralı #2

    Bursa da yol verme kavgası: 2 yaralı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir