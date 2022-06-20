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Bursa’da yolda halay çeken düğün konvoyuna, ‘hakkımı helal etmiyorum’ tepkisi

Bursa’da yolda halay çeken düğün konvoyuna, ‘hakkımı helal etmiyorum’ tepkisi

Şehirler arası yolda halay çeken düğün konvoyu, sürücülerden biri tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sürücünün, konvoydakilere tepki olarak “Hakkımı helal etmiyorum” dediği duyuldu.