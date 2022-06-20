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- Bursa’da yolda halay çeken düğün konvoyuna, ‘hakkımı helal etmiyorum’ tepkisi
Bursa’da yolda halay çeken düğün konvoyuna, ‘hakkımı helal etmiyorum’ tepkisi
Şehirler arası yolda halay çeken düğün konvoyu, sürücülerden biri tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sürücünün, konvoydakilere tepki olarak “Hakkımı helal etmiyorum” dediği duyuldu.
- 20.06.2022 - 11:14
- Güncelleme : 20.06.2022 - 11:42
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bursa Eskişehir yolu üzerinde bir düğün konvoyu trafiği kilitledi.
Şehirler arası yolu kesen konvoy, trafikteki diğer sürücülere aldırmadan müzik açıp araçları durdurdu.
Çalan kornalara aldırış etmediler, trafikte halay çektiler
Trafiğin ortasında halay çeken şahıslar, etraftan çalınan kornalara da aldırış etmedi.
İHA’nın haberine göre; trafikte bekleyen sürücülerden biri o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Bursa’da yolda halay çeken düğün konvoyuna, ‘hakkımı helal etmiyorum’ tepkisi VİDEO
“Hakkımı helal etmiyorum”
Görüntüleri çeken sürücünün, düğün konvoyundaki şahıslara yönelik, “Hakkımı helal etmiyorum.” diyerek tepki gösterdiği görüldü.