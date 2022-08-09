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    Bursa'da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı

    Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe Bursa-İzmir Yolu’nun Bursa’ya gidiş istikameti kısa süre trafiğe kapandı.
    • 09.08.2022 - 06:41
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    Bursa'da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı

    Bursa'da Merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu üzerinde, Osmangazi istikametine seyir halinde olan 41 ED 712 plakalı aracın sürücüsü seyir halindeyken önündeki çim sulama tankerini fark etmeyerek arkadan hızla çarpıp yola savruldu.

    Yaralılardan birinin durumu ağır

    Aynı istikamette seyir halinde olan 16 MA 9762 plakalı araç ve 16 JKN 94 plakalı servis aracı duramayınca, yola savrulan otomobile çarptı. Feci kazada 41 ED 712 plakalı araçta bulunanlardan 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, servis aracında ve 16 MA 9762 plakalı otomobilde bulunanlardan ise 2 kişi hafif yaralandı.

    Bursa da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı #1

    Ekipler olay yerinde

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışanları kurtararak sağlık çalışanlara teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Bursa da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı #2

    Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı

    İHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu’nun Bursa’ya gidiş istikameti kısa süre trafiğe kapandı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Bursa da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı #3


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