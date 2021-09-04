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    Bursa'daki akaryakıt istasyonundaki kazada tutuklama

    Polisten kaçarken 24 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne sebep olan otomobilde bulunan şahıslardan biri tutuklandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 16:14
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    Bursa'daki akaryakıt istasyonundaki kazada tutuklama

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polislerden kaçan sahte plakalı otomobil sürücüsü İsmail Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e çarpmıştı.

    Kazada İrem Özdemir hayatını kaybederken, 6 suçtan kaydı bulunan Kuşaslan da yaralanmış, yanındaki 25 suç kaydı olan Ünal Bilici ise gözaltına alınmıştı.

    ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

    Kuşaslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, Ünal Bilici dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilici'nin ifadesinde, haklarında yakalama kararı olduğu için kaçtıklarını söylediği belirtildi.

    Kuşaslan'ın da tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

    Bursa'da polisten kaçan sürücünün çarptığı kadın, kurtarılamadı

    Bursa daki akaryakıt istasyonundaki kazada tutuklama #1

    Bursa daki akaryakıt istasyonundaki kazada tutuklama #2

    Bursa daki akaryakıt istasyonundaki kazada tutuklama #3

    Bursa daki akaryakıt istasyonundaki kazada tutuklama #4

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