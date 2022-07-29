Bursa'daki çöp evde bulunan Cem'in babası, oğlu olduğundan habersiz

Çöp evde bulunan Cem Muhammet A.’nın annesi Yasemin A., babasının haberi olmadan Cem’i doğurduğunu, babasının Cem’in varlığından haberi olmadığını söyledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odadan çıkan 9 yaşındaki Cem Muhammet A., Türkiye’nin gündemine oturdu.

Teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından bakımsız bırakılıp alıkonulan Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

DHA’nın haberine göre; teyze Kamuran Pınar A. ifadesinin ardından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisi devam eden küçük çocuğun sağlık durumunun, her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.

“Oğlum bana 'Yasemin', ben ona 'Cem' diye hitap ederdik”

Çocuğunu alıkoyduğu ve kendisine göstermediği gerekçesiyle kardeşinden şikayetçi olan Yasemin A. polisteki ifadesinde, Kamuran Pınar A.'nın oğluna kendisini annesi olarak tanıttığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli annem, çocuğumla annelik bağı kurmamam için 'annem, oğlum' diye birbirimize hitap etmemizi yasaklamıştı. Oğlum bana 'Yasemin', ben ona 'Cem' diye hitap ederek telefonda konuşurduk.

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Annemin bu şekilde davranmasının sebebi ise kardeşim Kamuran Pınar A.'nın oğluma kendisini annesi olarak tanıtması. Benim yüz yüze görüşme taleplerimi hep reddettiler. Annemin bana çocuğumu göstermemesinin sebebinin, kardeşim Pınar A.'nın Cem'i kendi çocuğu gibi sahiplenmesi olduğunu düşünüyorum.”





Babanın, Cem’den haberi yok

Yasemin A. ifadesinde, eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşandığını, 2013 yılı başlarında 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten olma Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Onun haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir."