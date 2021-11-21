Bursa’daki kazada mezardaki sürücü 'kusurlu' bulundu

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda güvenlik şeridindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşının ölümüyle ilgili açılan davada, tır sürücüsü beraat etti.

Temmuz ayında İstanbul'dan Bursa'ya giden Yüksel Temur (38) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Orhangazi ilçesi İstanbul-İzmir Otoyolu Gedelek Mahallesi mevkisinde güvenlik şeridinde bekleyen Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada Temur ile yanındaki arkadaşı Abdullah Arslan (37), yaralandı.

İKİSİ DE ÖLDÜ, SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Temur ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Arslan, kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan tır şoförü Metin Ceylan ise 10 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ardından tır şoförü Metin Ceylan hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı.

“HER ŞEY 1 DAKİKA İÇİNDE OLDU”

Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen Ceylan, davanın görülen ilk duruşmasında yaptığı savunmasında arıza yaptığı için tırı emniyet şeridine park ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aracımdan ses gelince, emniyet şeridinde uygun olan bir yere park ettim. Tırın ikaz lambalarını yaktım. Yaz ayı olduğundan camım açıktı. Sesin geldiği yöne doğru gittiğim sırada; arabama bakmaya fırsat kalmadan, arkadan büyük bir ses duydum. Bir aracın lastiğinin patladığını düşündüm. Ancak lastikte patlaklık yoktu. Bana çarpan 16 MDV 36 plakalı otomobilin ters yöne geçip savrulup, ters döndüğünü gördüm. Hemen gidip aracın kapısını açtım. İçinde 2 kişi sıkışmış durumdaydı. Jandarma ve 112’ye haber verdik. Her şey bir dakika içinde oldu. Suçsuzum, beraatımı istiyorum."

BERAAT ETTİ

Davanın 3’üncü duruşmasında mahkeme kararını verdi.

İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Kurulu'ndan gönderilen, ölen sürücü Yüksel Temur'un asli kusurlu bulunup, tır şoförü Metin Ceylan'ın ise kusursuz olduğunun belirtildiği raporu dikkate alan mahkeme, sanığın beraatına hükmetti.