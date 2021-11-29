Bursa'daki kazada yaralanan Faslı kadın ve bebeği taburcu oldu

Bursa'daki kazada yaralanan Faslı kadın ve bebeği taburcu oldu

Dün kamyonetin otomobile çarptığı kazada yaralanan 5 aylık hamile olan 28 yaşındaki Faslı Mennana Laamartı ile 2 yaşındaki kızı Semanur, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bursa İnegöl- Yenişehir yolunda 46 yaşındaki Dilaver Yağmur yönetimindeki 16 AC 7893 plakalı kamyonet, kavşaktan yola çıkan Eda Gökçe Ünlü'nün (25) kullandığı 16 AEF 37 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Dilaver Yağmur, Eda Gökçe Ünlü ve kamyonetteki 5 aylık hamile olan Fas uyruklu Mennana Laamartı ile kızı minik Semanur yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 1'i bebek 4 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

DURUMLARI İYİ

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Faslı hamile kadın ve 2 yaşındaki kızı ile diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildikleri öğrenildi.

















