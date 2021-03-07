Euro
8.98
-0.4%
Dolar
7.532
0.28%
Altın
411.42
0.25%
Borsa
1.542
0.26%
Bitcoin
377.727
4.62%
EXEN Coin
16.17
0.74%
6ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 6 C

    Bursa'daki şüpheli, uyuşturucuları yakmaya çalıştığı sırada yakalandı

    Çağla C. isimli kadının uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan ekiplerin düzenlediği operasyonda şüpheli, uyuşturucuları sobaya atmaya çalıştığı sırada yakalandı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki şüpheli, uyuşturucuları yakmaya çalıştığı sırada yakalandı

    Bursa'nın İnegöl Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta madde ticareti yaptığı ihbar edilen Çağla C.’yi takibe alan ekipler, uyuşturucu madde ile birlikte 6 içiciyi gözaltına aldı.

    Bu kişilerin üzerinden çıkılar halinde gramlık bonzailer ele geçirildi.

    Şahıslar uyuşturucu maddeyi Çağla C. isimli şahıstan aldıklarını itiraf ettiler.

    SOBADA YAKMAYA ÇALIŞTI

    Bunun üzerine adrese yapılan operasyon anında Çağla C., evinde bulunan uyuşturucuyu sobaya atarak yakmaya çalıştı.

    Bursa daki şüpheli, uyuşturucuları yakmaya çalıştığı sırada yakalandı #1

    403 GRAM BONZAİ ÇIKTI

    Polis ekiplerinin evde yaptıkları aramalarda ise toplamda 403 gram bonzai, madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 TL para, hassas terazi ele geçirildi.

    Bursa daki şüpheli, uyuşturucuları yakmaya çalıştığı sırada yakalandı #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Çağla C., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu alan 6 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

    Bursa daki şüpheli, uyuşturucuları yakmaya çalıştığı sırada yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir