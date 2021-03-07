Bursa'daki şüpheli, uyuşturucuları yakmaya çalıştığı sırada yakalandı

Çağla C. isimli kadının uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan ekiplerin düzenlediği operasyonda şüpheli, uyuşturucuları sobaya atmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Bursa'nın İnegöl Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta madde ticareti yaptığı ihbar edilen Çağla C.’yi takibe alan ekipler, uyuşturucu madde ile birlikte 6 içiciyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerinden çıkılar halinde gramlık bonzailer ele geçirildi.

Şahıslar uyuşturucu maddeyi Çağla C. isimli şahıstan aldıklarını itiraf ettiler.

SOBADA YAKMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine adrese yapılan operasyon anında Çağla C., evinde bulunan uyuşturucuyu sobaya atarak yakmaya çalıştı.





403 GRAM BONZAİ ÇIKTI

Polis ekiplerinin evde yaptıkları aramalarda ise toplamda 403 gram bonzai, madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 845 TL para, hassas terazi ele geçirildi.





ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çağla C., ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken, uyuşturucu alan 6 şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.



