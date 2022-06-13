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    Büyükada'da kavga eden martıları ayırdılar

    Büyükada'da rıhtıma yakın bir ara sokakta kavgaya tutuşan martıları, vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
    • 13.06.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 13:09
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    Büyükada'da kavga eden martıları ayırdılar

    İstanbul Büyükada'da kızgın martılar kavgaya tutuştu.

    İlk önce birbirlerine karşı sesler çıkaran martılar, vatandaşların ilgisini çekerek izlemelerine neden oldu.

    Daha sonra birbirlerine saldıran martıları gören bir vatandaş, birbirlerini yaraladıklarını görünce müdahale etti.

    Ayırmaya çalıştılar

    “Perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi.” diyen bir ada sakini, martıları birbirlerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

    Martılar ise bir süre sonra kavga etmeyi bırakarak birbirlerinden uzaklaştı.

    Büyükada'da kavga eden martıları ayırdılar VİDEO


    Büyükada da kavga eden martıları ayırdılar #1

    Büyükada da kavga eden martıları ayırdılar #2


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