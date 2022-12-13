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    Büyükçekmece D-100'de kamyon devrildi, şoför öldü

    D-100 Karayolu'nda mutfak tüpü taşıyan kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan kamyon şoförü hayatını kaybetti.
    • 13.12.2022 - 14:35
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    Büyükçekmece D-100'de kamyon devrildi, şoför öldü

    İstanbul'da D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinden Beylikdüzü yönüne seyir halinde olan Yener K. yönetimindeki 24 AAE 731 plakalı mutfak tüpü taşıyan kamyon, saat 12.40 sıralarında, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    İhbar üzerine kaza yerine birçok polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan Şoför K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Bölgede önlemler alındı

    Ekipler tüplerin patlama ihtimaline karşı önlemler aldı.

    DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

    Büyükçekmece D-100 de kamyon devrildi, şoför öldü #1

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