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    Büyükçekmece'de köpek dehşeti: Korkup kaçarken araba çarptı

    Arkadaşlarıyla ekmek almaya giderken peşine düşen başıboş köpekten korkan çocuğa, kaçtığı sırada minibüs çarptı. Kaza etkisiyle havaya uçan çocuğun ayağı alçıya alındı.
    • 09.05.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 11:08
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    Büyükçekmece'de köpek dehşeti: Korkup kaçarken araba çarptı

    Başıboş köpek saldırıları her geçen gün farklı bir dehşete neden olurken, bu kez korktuğu köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk kaza geçirdi.

    Büyükçekmece'nin Mimaroba Mahallesi'nde arkadaşlarıyla ekmek almaya giden Mehmet Efe Toprak, köpek saldırısına uğradı.

    Köpekten kaçarken minibüs çarptı

    Köpeğin havlaması nedeniyle korkan çocuk, koşturmaya başlarken kendini yola attı.

    İHA'nın aktarımına göre, bu esnada kaçan çocuğa, ilerlemekte olan minibüs çarptı. Kazanın etkisi ile metrelerce havaya uçan yaralı, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Büyükçekmece'de köpek dehşeti: Korkup kaçarken araba çarptı VİDEO

    "Gözümü açtığımda hastanedeydim, öldüm sandım"

    Olay sonrasında ayağı alçıya alınan genç, o anlarda çok korktuğunu ifade etti. Kazanın ardınan gözlerini hastanede açan Mehmet Efe Toprak, “Ben arkadaşlarım ile ekmek almaya gidiyordum. Bir dükkanın önünde duran sokak köpekleri havlamaya başladı. Ben de hayvanlardan korktum ve yola atladım. O sırada yoldan geçen bir araba bana çarptı. Gözümü açtığımda hastanedeydim ve öldüm sandım. Sonra etrafımdaki insanları gördüm ve ölmediğimi anladım. Ayağımı alçıya aldıktan sonra beni hastaneden çıkardılar.” dedi.

    Büyükçekmece de köpek dehşeti: Korkup kaçarken araba çarptı #1

    "Arkadaşım korkup kendini yola attınca araba çarptı"

    Olayı anlatan görgü tanığı Necati Bülbül, “Arkadaşım ile ekmek almaya çıkmıştık. Sokakta başıboş gezen köpekler bize havlamaya başladı. Arkadaşım da korkarak kendini yola atınca araba çarptı.

    Benzer olaylar sürekli yaşanıyor

    Ben o an çok korktum, kolunda bacağında kan var sandım. Hemen babasına haber verdim ve hastaneye götürdü. Daha öncede burada köpeklerin havlaması ile bazılarına araba çarpmıştı.” şeklinde konuştu.


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