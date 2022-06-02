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    Büyükçekmece'de, otomobilin durağa dalma anları kamerada

    Samet Tüfekçiler idaresindeki otomobilin kontrolden çıkıp otobüs durağına daldığı kaza anları, saniye saniye kameraya yansıdı.
    • 02.06.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 09:55
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    Büyükçekmece'de, otomobilin durağa dalma anları kamerada

    Büyükçekmece Kumburgaz’da, dün saat 16.30 sıralarında D-100 kara yolunda seyir halinde olan Samet Tüfekçiler, direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs durağına daldı.

    Otomobil taklalar atarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yaşanan kaza neticesinde 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver’in yaşamını yitirdiği belirlendi. 1’i ağır 10 kişi de yaralandı.

    İHA’nın haberine göre; yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kazazedelerin yakınları sinir krizi geçirdi

    Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

    Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 14 yaşındaki Mehmet Alp Güney (14) de yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı.

    “Direkt sağa öğrencilerin üstüne kırdı”

    Olayın görgü tanığı Turan Yıldırım, "Ben yan yoldan geliyordum. Burada öğrenciler otostop çekiyordu. 70-80 tane öğrenci vardı. Kimisi otobüse biniyordu kimisi de otobüsün önündeydi. Kırmızı araba soldan geldi. Direkt sağa öğrencilerin üstüne kırdı. Benim gördüğüm 20-30 tane öğrenci yerdeydi. Hemen 112'yi aradım. Yaralıya bakıyordum sürücüyü görmedim. Araba takla attı diğer tarafa doğru." dedi.

    Büyükçekmece de, otomobilin durağa dalma anları kamerada #1

    Olay anları kamerada

    Yaşanan kaza anları, kameraya yansıdı. Görüntülerde, yaşanan panik ve çevredekilerin yardıma koştukları anlar yer aldı.

    Büyükçekmece'de, otomobilin durağa dalma anları kamerada 

    Büyükçekmece de, otomobilin durağa dalma anları kamerada #2

    Büyükçekmece de, otomobilin durağa dalma anları kamerada #3

    Büyükçekmece de, otomobilin durağa dalma anları kamerada #4

    Büyükçekmece de, otomobilin durağa dalma anları kamerada #5


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