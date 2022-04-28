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    Büyükçekmece'de polisten kaçan şahsı, E-5'deki sürücü yakaladı

    Polis aracından kaçarak E-5'i birbirine katan şahıs, yoldaki sürücünün kendisini yakalamasıyla Emniyet'e teslim edildi.
    • 28.04.2022 - 11:19
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    Büyükçekmece'de polisten kaçan şahsı, E-5'deki sürücü yakaladı

    İstanbul Büyükçekmece'de polis, bir şüpheli şahsı aracına bindirerek gözaltı için emniyete götürmek üzere yola çıktı.

    Dün sabah saatlerinde E-5 karayolunun Mimar Sinan mevkisinde seyir halinde olan araç, trafikte durdu.

    Şüpheli, trafiğin sıkışıklığını fırsat bilerek yolun ortasında arabadan çıkarak kaçmaya başladı.

    Yoldaki sürücü aracından inip şüpheliyi kovaladı

    E-5 üzerinde koşarak trafiği adeta birbirine katan şüpheli polis ekipleri tarafından dakikalarca kovalandı. O esnada seyir halindeki bir sürücü aracından inerek adamın peşine düştü.

    Büyükçekmece de polisten kaçan şahsı, E-5 deki sürücü yakaladı #1

    Bariyerlerden atlarken düşünce yakalandı

    Nefes kesen kovalamaca, bariyerlerden atlayıp karşıya geçmek isteyen şüphelinin dengesini kaybederek düşmesi ile son buldu. Şüphelinin peşine düşen vatandaş da bariyerlerden atlarken yere düştü.

    Büyükçekmece de polisten kaçan şahsı, E-5 deki sürücü yakaladı #2

    O anlar kamerada

    Vatandaşın da yardımı ile yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşanan anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Büyükçekmece de polisten kaçan şahsı, E-5 deki sürücü yakaladı #3


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