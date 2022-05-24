Elindeki uyuşturucuyu “Hazır mı?” şifresiyle satan torbacı, polisin takibine takıldı. Suçüstü yakalanan torbacı tutuklanırken, uyuşturucu ticareti anbean kameraya yansıdı.

İstanbul Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, geçtiğimiz günlerde devriye görevini yaparken, bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı ve hemen harekete geçti.

Çağlayan’da takibe başlayan polis, daha önceden uyuşturucu kullandığı belirlenen İlker D. isimli şahsın, torbacıya doğru yaklaştığını gördü.

Ekipler, ikilinin aralarındaki sohbeti dinlemek için park halindeki aracın diğer tarafına saklandı.

“Hazır mı?” diye sordu, suçüstü yakalandı

Torbacı Metehan K. (26) ve İlker D. arasındaki sohbetin “Hazır mı?” diye başladığını tespit eden polis, torbacı ile uyuşturucu madde satın alan İlker D.’yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede torbacının emniyette kaydı bulunan Metehan K. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Öte yandan uyuşturucu ticareti ve polisin takibi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çağlayan’daki torbacıya suçüstü VİDEO



Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı

İHA’nın haberine göre suçüstü yakalanan torbacı Metehan K.’nin üzerinde çok miktarda satışa hazır eroin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 200 lira ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Metehan K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlker D. ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.