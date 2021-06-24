Çanakkale'de 30'a yakın sokak hayvanı zehirlendi

Bir parkta zehirlenen 30'a yakın kedi ve köpek telef olurken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Bölgede daha önce yine hayvan ölümlerinin yaşandığı belirtildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar, bir parkta bulunan 30 kedi ve köpeğin ölüsüyle karşılaştı.

Sokak hayvanlarının öldüğünü gören mahalleli, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, hayvanların zehirlendiğini belirledi. Hayvanseverler duruma tepki göstererek, sorumluların bulunmasını istedi.

"DAHA ÖNCE 10 HAYVAN ZEHİRLENDİ"

Büyük bir alana zehir bırakılarak hayvanların topluca katledildiğini söyleyen Feryal Baran, “Hepimizin gönüllüsü olduğu, asla sahipsiz olmayan sokak canlarımız, kedi ve köpeklerimizin, acıların en büyüğüyle, iç organları parçalanarak ve can çekişerek ölmelerine sebep olundu.

Son zamanlarda en büyük hayvan katliamı Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde olmuştur. Bundan evvel yine oluyordu. 7 Nisan’da da Panayır bölgesinde 10’a yakın canımız zehirlenerek öldürülmüştü. Canlarımızın faillerinin bulunmasını istiyorum. Zira 25’e yakın mobese kamerası, hatta 360 derece dönen kameralar var.” dedi.





"30 SOKAK HAYVANINI ZEHİRLEDİLER"

Sorumluların bulunmasını isteyen Baran, “Bu kadar geniş bir alana zehir saçmak, toplum sağlığını hiçe saymaktır. Burada çoluk çocuğumuz geziyor. Hadi hayvanları saymıyorlar diyelim, çocuklar zehirlenebilirler. 30 sokak hayvanı zehirlenerek ölmüş.” diye konuştu.

"KÖPEĞİMİ KURTARAMADIK"

Sokak hayvanlarının yanında kendi köpeğinin aynı bölgede zehirlenerek, telef olduğunu belirten Gizem Çelik Başar ise “21 Haziran'da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yapılan sokak hayvanları katliamında benim evcil köpeğim 'Bal' canından oldu. Bal ile beraber sokakta gezindikten sonra eve geldik. Bal burada titremeye başladı.

Bunu gördüğüm zaman bir gariplik olduğunu hissettim ve hemen veterineri aradım. Veteriner bölgede toplu zehirlenme olduğunu söyledi.

Bal’ın da zehirli yiyecekten yemiş olabileceğini belirtti. Bana da, 'ağzına su ve tuz ver' dedi. Sonra kendisi geldi ancak köpeğimi kurtaramadık." ifadelerini kullandı.





BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ayvacık Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Yaşanan bu üzücü olayın sorumlularının bulunması için gerekli çalışmalar güvenlik güçleri ve ilgili kurumlarca müşterek bir şekilde yürütülmektedir.” denildi.



