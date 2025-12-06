Çanakkale’de kayıp olarak aranan 90 yaşındaki kadın sulama havuzunda ölü bulundu

- Çanakkale’nin Çan ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Şefika Avcı, sulama havuzunda ölü bulundu.
- Avcı’nın cansız bedeni, evine 400 metre uzakta hayvan su havuzunda saptandı.
- Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek olup, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ozancık köyünde Alzheimer hastası olduğu bilinen Şefika Avcı’nın saat 07.00 civarında ortadan kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, saat 10.00 sıralarında Avcı’nın cansız bedenine ulaştı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELİRLENECEK
Avcı’nın bedeni, evine yaklaşık 400 metre mesafede, hayvanların su içmesi için kullanılan bir havuzun içinde bulundu.
Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Avcı’nın cenazesi morga kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucuyla belirlenecek.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.