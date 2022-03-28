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    Çanakkale’de köpeğin saldırısına uğrayan rehber: Haklarımı araştıracağım

    Deniz kenarında yürüyüş yapan turist rehberine sokak köpeği saldırdı. Kendisini geri atarak kurtaran rehber, haklarını araştıracağını söyledi.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 15:01
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    Çanakkale’de köpeğin saldırısına uğrayan rehber: Haklarımı araştıracağım

    Dün 15.30 sıralarında Çanakkale’de güneşli havanın tadını çıkarmak için yürüyüşe çıkan turist rehberi Özgür Yücel (34), Barış Kordonu’nda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

    O sırada kulağında kulaklık olduğu için bir şey fark etmeyen Yücel’in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

    “KENDİMİ GERİ ATTIM, KÖPEK BACAĞIMI BIRAKTI”

    Yaşadığı köpek saldırısını anlatan Yücel, “Bu alandan eve doğru yürürken, aniden köpek saldırısına uğradım. Kulağımda kulaklıklar vardı, hiçbir şeyin farkında olmadan bir anda koşup saldırdı. Ben de olayın şokuyla önce kendimi geri attım, öyle yapınca köpek bacağımı bıraktı. Ondan sonra çevredeki insanlar hemen müdahale ettiler.

    Çanakkale’de köpeğin saldırısına uğrayan rehber: Haklarımı araştıracağım ViDEO

    “HAKLARIMI ARAŞTIRIYORUM”

    Yaramın üstüne su döktüler, sonra da ıslak mendille sildik. Daha sonrasında Çanakkale Onsekiz Mart Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servis kısmına gittim. Acilde ilk müdahale yapıldı ve 4 adet kuduz aşısının ilkini hastane acilinde oldum. Haklarımı araştırıyorum ve birkaç avukatla iletişime geçmeyi düşünüyorum.” dedi.

    Çanakkale’de köpeğin saldırısına uğrayan rehber: Haklarımı araştıracağım #1

    Çanakkale’de köpeğin saldırısına uğrayan rehber: Haklarımı araştıracağım #2

    Çanakkale’de köpeğin saldırısına uğrayan rehber: Haklarımı araştıracağım #3

    Çanakkale’de köpeğin saldırısına uğrayan rehber: Haklarımı araştıracağım #4


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