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    Çanakkale'de ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor

    Bayramiç ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 18:36
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    Çanakkale'de ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Toluklar köyü yakınlarındaki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

    Alevler, lodosun da etkisiyle ormana sıçradı.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile ekipler sevk edildi..

    Yangının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için müdahale sürüyor.

    Çanakkale'de orman yangını VİDEO

    Çanakkale de ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor #1

    Çanakkale de ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor #2

    Çanakkale de ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor #3


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