Çanakkale'de ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Bayramiç ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Toluklar köyü yakınlarındaki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Alevler, lodosun da etkisiyle ormana sıçradı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile ekipler sevk edildi..

Yangının kontrol altına alınıp, söndürülmesi için müdahale sürüyor.

Çanakkale'de orman yangını VİDEO

