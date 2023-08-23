Çanakkale'de yeni yangın: Tarihi Gelibolu Yarımadası yanıyor Çanakkale'de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülmeden, tarihi yarımadada yeni bir yangın başladı.

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İHA

Çanakkale'de dün başlayan yangın iki gündür sürüyor.

Bir yandan ciğerlerimiz yanarken diğer yandan da ekipler canla başla alevlerle mücadele ediyor.

Ekiplerin yoğun mesaisi sürerken bu kez de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı.

Yangını büyümeden söndürmek için yoğun bir çalışma başlatıldı

Eceabat ilçesine bağlı Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alandaki yangında söndürme çalışmaları başladı.

Keşan bölgesinden gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, yangını büyümeden söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.