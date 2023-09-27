Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı Gelibolu ilçesinde yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını için ekipler havadan ve karadan seferber oldu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Çanakkale'den dumanlar yükseldi... Gelibolu ilçesinde öğle saatlerinde yıldırım düştü. Ormanlık alana isabet eden yıldırımın ardından yangın çıktı. 5'i söndürüldü Gün boyu bölgede 6 ayrı noktada, yıldırımdan kaynaklı yangının çıktığı öğrenildi. Bunlardan 5'i söndürülürken birinde çalışmalar sürüyor. Havadan ve karadan müdahale Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 72 personel sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yıldırım isabet etmesinden çıktığı belirlenen ve örtü şeklinde ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)