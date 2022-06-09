Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağışlar nedeniyle evleri ve dükkanları sular altında kalan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Başkentliler, iki gündür etkili olan şiddetli yağışlarla mücadele ediyor.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ev ve dükkanlar sular altında kaldı

Çankaya ilçesinde aniden bastıran yağış sonucu bazı dükkanlar, evler ve otomobiller sular altında kaldı.

Esnaf mallarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarfetti.

Belediyeye tepki

Vatandaşlar ise Çankaya Belediyesi’nin çalışmalarının yetersizliğinden şikayet etti.

Çankayalıların sağanakla mücadelesi