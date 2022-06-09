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    Çankayalıların sağanakla mücadelesi

    Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağışlar nedeniyle evleri ve dükkanları sular altında kalan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.
    • 09.06.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:00
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    Çankayalıların sağanakla mücadelesi

    Başkentliler, iki gündür etkili olan şiddetli yağışlarla mücadele ediyor.

    Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Ev ve dükkanlar sular altında kaldı

    Çankaya ilçesinde aniden bastıran yağış sonucu bazı dükkanlar, evler ve otomobiller sular altında kaldı.

    Esnaf mallarının zarar görmemesi için yoğun çaba sarfetti.

    Belediyeye tepki

    Vatandaşlar ise Çankaya Belediyesi’nin çalışmalarının yetersizliğinden şikayet etti.

    Çankayalıların sağanakla mücadelesi

    Çankayalıların sağanakla mücadelesi #1

    Çankayalıların sağanakla mücadelesi #2

    Çankayalıların sağanakla mücadelesi #3

    Çankayalıların sağanakla mücadelesi #4


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