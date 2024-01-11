Çankırı'da abartı egzoz takılı aracıyla yaptıklarını paylaştı: Cezayı yedi Çankırı’da abartı egzoz takılı otomobiliyle çevreye rahatsızlık verip sosyal medyada paylaşım yapan şahsa 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, aracı da trafikten men edildi.

İHA

Çankırı'da abartı egzoz takılı araçla çevreye rahatsızlık veren bir şahıs, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çevreye rahatsızlık veren sürücünün aracı Cumhuriyet Caddesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde durduruldu.

6 bin 429 TL ceza yedi

Ekipler tarafından, şahsa Mevzuata uygun olarak yapılmadığı belgelenmeyen ve teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derece gürültü çıkartacak özellikte olması gerekçesiyle 6 bin 429 TL para cezası uygulandı.

Şahsın aracı da trafikten men edildi.

1 adet bıçak bulundu

Şahsın aracında yapılan aramalarda ise 1 adet bıçak ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında ilgili kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)