Çankırı'nın fenomen eşeği: Köpeği kovaladı Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki bir çiftlikte köpeği kovalayan eşeğin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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İHA

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çiftçilik yapan Akif Metin'in, çiftliğindeki eşeğin kangal köpeklerini kovalamasını çektiği görüntü, sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya paylaşılan görüntü, kısa sürede yayıldı.

Çiftçilik yapan Akif Metin, yaptığı açıklamada, eşeğin komik videolarıyla fenomen olduğunu söyledi.

"Güçlendikçe bize bile saldırmaya başladı"

Sosyal medya hesabında çiftlikteki eşeğin videolarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Metin, "Bir gün Çorum hayvan pazarına hayvan almaya gitmiştik. Orada yaşlı bir eşeği satmaya getirmişler. Bakımsızdı, biz de 'Hayrımız olsun' diye çiftliğimize aldık. O da tabii güçlendikçe bize bile saldırmaya başladı. Hayvanlara karşı da bir saldırganlık huyu vardı. Ben de o anları videolar çekerek sosyal medya hesaplarıma yükledim. Orada da videolar büyük bir kitleye ulaştı. Fenomen eşek oldu.” dedi.