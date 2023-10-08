Çekmeköy'de dost dehşeti! 10 yıllık arkadaşını 27 yerinden bıçakladı Ormanlık alana giden arkadaşlar arasında çıkan tartışma sonrasında taraflardan biri, 10 yıllık arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak katletti. Yaralı olay yerinde can verirken saldırgan tutuklandı.

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DHA

İstanbul Çekmeköy'de dehşet bir olay yaşandı.

Çekmeköy'de meydana gelen olayda, iddiaya göre; 10 yıllık arkadaş oldukları öğrenilen G.Y. ile H.Y.A. ormanlık alana gitti.

Arkadaşını 27 yerinden bıçakladı

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından H.Y.A. arkadaşı G.Y.'yi 27 yerinden bıçakladı.

H.Y.A. olay yerinden kaçarken, G.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanlık alanda ceset olduğunun ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından G.Y.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

24 saat içinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayın ardından çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren H.Y.A. ekipler tarafından 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu etkisiyle bıçakladı

H.Y.A.'nın ifadesinde, hayatını kaybeden G.Y.'nin kendisini bir süredir tehdit ettiğini, kendisine ait bir araçla ormanlık alana gittiklerini, kullandıkları uyuşturucunun da etkisiyle aralarında çıkan tartışmanın ardından arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

H.Y.A. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)