Park halindeki taksinin motor kısmında başlayan yangın diğer araca da sıçrayınca bölgede korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Çelebi Sokak’ta, Emrah Ağaoğlu’na ait 34 TDY 16 plakalı taksinin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek park halinde duran başka bir otomobile sıçradı.

ARAÇLAR ALEV ALDI, EVİN CAMLAR PATLADI

Araçlar alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, alev topuna dönen araçlara müdahale etti. Alevlerin yükseldiği noktaya yakın olan bir evin camları ise fazla ısıya dayanamayarak patladı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaşanan o korku dolu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de takside çıkan yangın korku saçtı VİDEO