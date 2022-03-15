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    Çekmeköy'de tekelden 38 bin liralık alkol çalındı

    Tekel bayiinden 38 bin TL’lik alkol çalan hırsızlar yakalandı. Rahat tavırlarıyla kameraya yansıyan şüpheliler serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 08:50
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    Çekmeköy'de tekelden 38 bin liralık alkol çalındı

    8 Mart’ta Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'ndeki tekel bayiine gelen 4 şüpheli, perdeleme yöntemi kullanarak işyerinden alkol çaldı.

    İhbar üzerine ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

    Yapılan çalışmada şüpheli kişilerin farklı tarihlerde işyerine gelerek perdeleme yöntemiyle 38 bin TL değerinde alkol çaldığı tespit edildi.

    KAMERA İNCELENDİ

    Hırsızların rahat tavırları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çalışmaların devamında; şüpheli şahısların, F.Y.Ç., K.B., A.E. ve M.E.Ç. olduğu belirlendi.

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Polis tarafından yakalanan şüpheliler, "İşyerinden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Çekmeköy de tekelden 38 bin liralık alkol çalındı #1

    Çekmeköy de tekelden 38 bin liralık alkol çalındı #2

    Çekmeköy de tekelden 38 bin liralık alkol çalındı #3


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